الشيخ زويد الجديدة.. بيوت ريفية وبنية تحتية مكتملة

تسابق الدولة الزمن لإعادة مدن وقرى شمال سيناء إلى بهجتها وزينتها الحضارية، من حيث التوسعات العمرانية والطرق، وبناء البيوت والعمارات السكنية، بما يتلائم مع طبيعة المكان، وقال ناجي إبراهيم، رئيس جهاز التعمير في سيناء لـ«الوطن»، إنّ هناك خطة بناء تنموية كبيرة جدًا، ستشمل القرى في الشيخ زويد ورفح.

بناء بيوت ريفية جنوب مدينة الشيخ زويد

وأضاف رئيس جهاز التعمير، أنه جاري بناء 25 بيتًا ريفيًا في مدينة الشيخ زويد، بمنطقة الظهير جنوب المدينة، مشيرًا إلى أنّ البيوت الريفية ستسلم لأهالي المنطقة فور الانتهاء من عملية البناء والتشييد، وستكون كاملة الخدمات، من كهرباء ومياه وهاتف أرضي وصرف صحي وغاز.

من جانبه، قال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، إنّ أجهزة الدولة مهتمة بعملية أعمار المنطقة الشرقية من سيناء، وخاصة قرى الشيخ زويد ورفح، لافتًا إلى أنه جاري تركيب خطوط الاتصال «الفايبر» في قرى أبورفاعي وأبوهولى والظهير وأبوالعراج والجورة، فيما تقدم أهالي قرية شيبانة والمهدية بطلبات ليشملهم تركيب خطوط الاتصال «الفايبر» الممتد من سنترال لجميع المناطق الجنوبية.

وأضاف «أبوشعيرة» أنه تم الانتهاء من وضع كابلات الفايبر في قرى الشلاق والغرا وقبر عمير والعبيدات والخروبة غرب مدينة الشيخ زويد.

العمل في مشروع الصرف الصحي

بدوره أكد سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أنّ 5 مقاولين استلموا بالفعل أماكن وضع محطات رفع الصرف الصحي داخل مدينة الشيخ زويد، وسيبدأ العمل في المشروع الذي دخل لأول مرة في الشيخ زويد خلال أيام قليلة، لتكتمل منظومة الخدمات في المدينة، سواء من شبكات الكهرباء أو خطوط المياه، والهواتف الأرضية.

وأوضح «عرادة»، أنّه تم ربط مدينة الشيخ زويد بطرق جديدة بين وسط المدينة والقرى، بشكل حضاري، كما أنه جاري إتمام المحاور من بوابة الشيخ زويد حتى منطقة العكور والجهنيين جنوب المدينة، إلى جانب رصف طرق الجورة بطول 10 كم، وطريق الكوثر الداخلي، المؤدي إلى مستشفى الشيخ زويد.