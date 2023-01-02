سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في الصاغة.. عيار 21 بـ1680 جنيها

ما زالت أسعار الذهب على الصعيد العالمي تعاني من حالة تذبذب وعدم استقرار واضح، وفقا لما تشهده البورصات العالمية للذهب حتى الآن.

لذا نرصد من خلال السطور التالية أسعار الذهب بنهاية التدوالات، داخل الأسواق المصرية، منها سعر الجنيه الذهب اليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2023، في محلات الصاغة بالأسواق المصرية، ووفق للنشرة السعرية الصادرة من الشعبة العامة للذهب، إذ 13,200 للبيع، و13,440 لعمليات الشراء، والأوقية: 1826 دولارًا.

- عيار 21: بيع 1,650 شراء 1,680جنيه.

- عيار 24 سجل بيع 1,886 شراء 1,920 جنيه.

- عيار 18بيع 1,414 شراء 1,440 جنيه.

- عيار 14 سجَّل بيع 1,100 شراء 1,120 جنيه للجرام.

سعر الذهب عالميًا

أما على المستوى العالمي، مازالت أسعار الذهب في البورصات العالمية تشهد حالة عدم استقرار، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخاص برفع سعر الفائدة، ما جعل أنظار المستثمرين تتجه للاستثمار في السندات الدولارية.

في حين ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة وصلت لـ 0.2%، إذ شهد استقرارا عند 1826.64 دولار للأوقية.