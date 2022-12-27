سعر جرام الذهب عيار 21 يتسبب في صدمة للتجار بالمحافظات.. انخفاض كبير

تسبب سعر جرام الذهب عيار 21، في صدمة لتجار الذهب وأصحاب محال الصاغة بالفيوم، بعد هبوط سعره بصورة كبيرة على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار.

وفي الوقت ذاته، خيمت حالة من الفرحة على المواطنين عقب انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21، داعين باستمرار انخفاضه حتى يعود إلى سعره الطبيعي، ليتمكنوا من شراء الشبكة من جديد، والتيسير على الشباب في زواجهم.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقالت نهى أبو الغيط، تاجرة ذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أصحاب الصاغة في صدمة منذ أمس، بسبب انخفاض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بصورة كبيرة، موضحةً أنّ الكثير منهم اشتراه بسعر مرتفع، وبالتالي خسر مبلغًا كبيرًا بسبب انخفاضه، موضحةً أنّه في الوقت ذاته يعد الانخفاض فائدة للمواطنين الذين تسبب لهم الذهب في أزمة خلال الفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وأضافت أنّ أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، سجل 1575 جنيهًا للبيع، و1550 جنيهًا للشراء، يضاف إليها مبلغًا يتراوح بين 35 وحتى 65 جنيهًا للمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وحول سعر الذهب اليوم في مصر، كشفت أنّه جاء دون مصنعية كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 1800 جنيهًا للبيع، و1771.5 جنيه للشرا ء.

سعر الذهب اليوم عيار 22 سجل 1650 جنيهًا للبيع، و1623.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 سجل 1350 جنيهًا للبيع، و1328.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14 سجل 1050 جنيها للبيع و1033.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12 سجل 900 جنيه للبيع، و885.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9 سجل 675 جنيهًا للبيع، و664.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وأشارت إلى أنّ سعر الجنيه الذهب سجل اليوم في مصر12600 جنيه للبيع، بينما سجل 12400 جنيه للبيع بانخفاض 120 جنيهًا عن التعاملات الأخيرة، وذلك رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب إلى 1807 دولارات للبيع و1806 دولارات للشراء، بزيادة دولارين عن التعاملات الأخيرة.