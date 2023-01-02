طرق تقديم شكاوى التموين والإبلاغ عن مخالفات الأسعار والتجار

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين تقديم شكاوى التموين أو مخالفات الإبلاغ عن التجار المخالفين في الأسعار الرسمية للسلع الغذائية خاصة السلع الأساسية، في تقديم شكواهم إلى الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ اللازم ضد المتلاعبين بالأسعار من التجار أو ضد محتكري السلع بهدف إحداث أزمة في توافر السلع في الأسواق.

طرق تقديم شكاوى التموين

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن شكاوى التموين يتم استقبالها من خلال جهاز حماية المستهلك أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتي يتم فحصها والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونينة ضد التجار أو منافذ البقالين المشكو في حقهم، وتشمل طرق الاتصال كالتالي:

** الاتصال على رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

** الاتصال على رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

شن حملات رقابية على مستوى المحافظات

فيما تكثف وزارة التموين من حملاتها الرقابية على مستوى المحافظات بالتعاون مع مفتشي جهاز حماية المستهلك، للرقابة على الأسواق ومنافذ صرف السلع للمواطنين والسلاسل التجارية، للتصدي لمحاولات التلاعب من قبل بعض التجار، وذلك بالتزامن مع بدء 40 ألف منفذ تمويني في صرف السلع التموينية وحصص التموين المستحقة عن شهر يناير 2023، والتي شهدت استقرارا وثباتا في أسعار السلع مساوية للأشهر الماضية.