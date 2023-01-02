المشرف على «القومي لذوي الإعاقة» تشهد احتفالية متحف القوات الجوية

شهدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الإحتفالية التي نظمها متحف القوات الجوية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك معرض الحرف اليدوية وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم على هامش الاحتفالية.

شملت الاحتفالية التعرف على محتويات المتحف، وحفل فني ضم معزوفات لأوركسترا «النور والأمل»، إلى جانب فقرة فنية لفريق تنمية المواهب بدار الأوبرا ‏المصرية، قدّم خلالها الفريق مجموعة من الأغاني الوطنية.

من جانبها ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مبادرة متحف القوات الجوية بالاحتفال، ووجهت الشكر للقائمين على المتحف لأوجه الإتاحة الموجودة بالمتحف بشكل عام ، وما تم تقديمه من فقرات بشكل خاص خلال الاحتفالية.

وقالت المشرف العام على المجلس، إن الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة فيما يتعلق بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعا يساهم بشكل كبير في توجيه الرأي العام والمجتمع نحو الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتعرف على آليات دمجهم وتمكينهم وآداب وسلوكيات التعامل معهم والتأكيد على أنهم قوة فاعلة في المجتمع وشركاء حقيقيين في بناء وتنمية الوطن.