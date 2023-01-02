مواطنون في «أمان»: حمتنا من غلاء الأسعار.. ووفرت احتياجاتنا بأحسن جودة

تستمر منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى توفير السلع والمنتجات المتنوعة بجودة عالية وتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد (1026) منفذاً ثابتاً ومتحركاً بالميادين والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء مصر، بالإضافة إلى قوافل السيارات التابعة لمنظومة أمان، رغبة فى مواجهة الغلاء، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى.

وشهد أحد منافذ بيع أمان فى منطقة الدقى بمحافظة الجيزة إقبالاً كبيراً من المواطنين، خاصة على المنتجات الغذائية، وكان بين هؤلاء زينب محمد، 62 عاماً، التى قالت لـ«الوطن» إنها تحرص دائماً على متابعة أماكن وجود منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، لكى تشترى منها السلع الغذائية الضرورية كالأرز والزيت والبقوليات، فضلاً عن الفواكه والخضراوات الطازجة، لأنها تتوافر بأسعار منخفضة عن السوبر ماركت والأسواق، وبنفس الجودة.

وأكدت «زينب» أن المنافذ التى تتبع «كلنا واحد» ساهمت فى تخفيف العبء عن كاهل الأسرة فى ضوء الأزمة الاقتصادية: «لسه جايبة كيلو الأرز بـ15 جنيه، فى حين إن سعره بره بيعدى الـ20 جنيه وبيوصل فى أماكن لـ22».

«اشتريت 3 جواكت لولادى بسعر 100 جنيه»، قالت الثلاثينية نرمين غالى، التى وجدت فى أحد شوادر المبادرة، وخاصة الجزء الخاص بالملابس الشتوية، ملاذاً لها، فبمجرد معرفة أماكن وجود منافذ بيع أمان، قررت التسوق منها مع عدد من جيرانها السيدات لاقتناص الفرصة لشراء ملابس شتوية لأطفالهن، وغيرها من أدوات المطبخ التى تتوافر كذلك بأسعار منخفضة: «أسعار اللبس غالية جداً بره.. بس هنا فيه عروض كتير وبجودة كويسة».

«منافذ أمان بتساعدنا نتخطى ارتفاع الأسعار.. وبقينا نعتمد عليها بشكل أساسى فى حياتنا»، وأضافت نرمين أن ما يميز تلك المنافذ أنها توفر كافة احتياجات الأسرة المصرية من سلع غذائية ولحوم وخضراوات وفواكه، ولذلك تحرص فى بداية كل شهر على أن تشترى كل احتياجات أسرتها منها، دون الحاجة للشراء من الأماكن الأخرى التى تستغل الأزمات الاقتصادية وحاجة المواطن فتقوم برفع الأسعار.

وعبّر المواطن أحمد سعد، صاحب الـ45 عاماً، عن رضاه عن جودة اللحوم البلدى فى العربات المتنقلة التابعة لوزارة الداخلية، والتى تتوافر بأسعار منخفضة عن أسعار محلات الجزارة بحوالى 30 جنيهاً أو أكثر، متابعاً: «منافذ أمان بتقدم لنا كمواطنين أجود الخامات وأفضلها وبأسعار منخفضة، وبالإضافة إلى ذلك توفر المنتجات الغذائية المعروفة بأسعار تقل عن السوق بحوالى 25% وأكثر». وتابع «سعد» أنه يحرص هو وزوجته على الذهاب لمنافذ وشوادر أمان بشكل دورى، لأنها توفر عروضاً من آن لآخر على الملابس والأجهزة المنزلية بأسعار مناسبة. وقال أشرف حمامة، مشرف فى إحدى عربات بيع اللحوم التابعة لوزارة الداخلية، لـ«الوطن»، إن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين من كافة الفئات على شراء اللحم، مضيفاً أن العربة توفر اللحم البلدى والسودانى والمجمد والمفروم: «كيلو اللحم البلدى والضانى 150 جنيه، وكيلو اللحم السودانى 140». وأضاف أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى توفير اللحم والسلع الغذائية الأخرى بأسعار منخفضة عن السوق ومحلات الجزارة: «اللحم اللى موجود هنا بلدى ونضيف ويقل عن بره من 30 لـ50 جنيه».

وقال أحد البائعين فى منفذ «أمان» إن وزارة الداخلية حرصت على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطن، إذ يباع كيلو الأرز بـ15 جنيهاً مصرياً، وكيلو العدس بـ17.5 جنيه مصرى، كما تتوافر زجاجة الزيت بـ35 جنيهاً مصرياً، وتباع الخضراوات والفواكه المتنوعة بأسعار مناسبة، إضافة إلى أقسام خاصة بالملابس والأدوات المنزلية.