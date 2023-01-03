صداقة نهايتها الموت.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة ابن منشأة القناطر

فى بعض الأحيان قد يتحول الخلاف البسيط إلى مشادة ثم إلى مشاجرة قد تنتهي بجريمة قتل، وهو ما شهدته منطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، حينما اعتدى شاب على صديقه مستخدمًا سلاحا أبيض كان بحوزته وسدد له طعنة نافذة في الصدر ليسقط المجني عليه غارقًا في دمائه، ولكن سرعان ما انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وتم ضبط المتهم مرتكب الجريمة واقتياده إلى قسم الشرطة.

كواليس صادمة ونهاية مؤلمة

الكثير من الكواليس والتفاصيل حملتها تلك الجريمة المأساوية التي دارت أحداثها في منطقة منشأة القناطر، فالمجني عليه يُدعى وليد ويبلغ من العمر 17 عامًا والمتهم يدعى أحمد ويبلغ من العمر 16 عامًا.

رغم حداثة عمرهما، إلا أنه جمعتهما علاقة صداقة منذ سنوات، ولكن في أحد الأيام نشب بينهما خلاف بسيط، تطور بينهما ذلك الخلاف لينتهي بمشاجرة، الخبر وقع كالصاعقة على الجميع، لم يتوقع أحد أن علاقة الصداقة التي جمعت وليد وأحمد قد تنتهي بموت أحدهما على يد الآخر.

بمجرد حدوث الواقعة وانتقال رجال الشرطة وجهات التحقيق إلى مسرح الجريمة، كشفت المباحث كواليس ما حدث لتبين أن صديق المجني عليه المدعو «أحمد. أ، 16 عامًا، طالب»، تشاجر معه وتعدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة، فيما بينهما قام على إثرها المتوفى وصديقيه «شعبان. أ، 16 عامًا»، «أحمد. م، 16 عامًا» بالتعدي بالضرب على المتهم ولكنه تمكن من الهرب منهم متوجهًا إلى مسكنه وأحضر سكينًا سدد به طعنة نافذة في الصدر للمجني عليه.

بمجرد سقوط وليد أرضًا، كانت الدماء تتساقط من جسده، وحالته تزداد سوءًا بسبب الطعنة النافذة التى وجهها له صديقه، لم يعد قادرًا على الحركة أو الكلام، حملوه الأهالى وأسرعوا به إلى مستشفى تبارك، وهى المستشفى الأقرب من مسرح الجريمة فى محاولة منهم لإنقاذه.

محاولات مستمرة من الفريق الطبي داخل المستشفى لإسعافه، ولكن بعد مرور ساعات قليلة لفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت كل المحاولات، وناظرت جهات التحقيق جثمان الشاب الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة لعمل تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

عقب ارتكاب المتهم للجريمة، ألقى رجال الشرطة القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما اعترف المتهم بارتكابه للجريمة.