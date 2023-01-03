وزير إسرائيلي متطرف يقتحم «الأقصى».. واستشهاد صبي فلسطيني بمخيم الدهيشة (فيديو)

اقتحم وزير الأمن الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، باحات «المسجد الأقصى المبارك» برفقة عدد كبير من رجال الشرطة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم بن غفير، باحات «المسجد الأقصى المبارك» من جهة باب المغاربة، وذلك لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصباح اليوم الثلاثاء، استشهد صبي فلسطيني يدعى آدم عصام عياد «16 عاما»، متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، «مخيم الدهيشة»، جنوب «بيت لحم» بالضفة الغربية المحتلة، ما أصيب شاب آخر.

مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في عدة مناطق من «جنين»

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت شابا عنان أحمد سرابطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرئيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة «جنين» ومخيمها، وأشارت مصادر أمنية لوكالة «وفا» الفلسطينية، إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في عدة مناطق من المدينة