«الزراعة» تكشف تفاصيل المشروع القومي للبتلو.. تأجير أماكن لصغار المربين

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروع القومي للبتلو انطلق عام 2017، بتخصيص 100 مليون جنيه، حتى تخطى إجمالي ما تم إقراضه وضخه حتى اليوم، 7 مليارات و355 مليون جنيه، موضحا أن المشروع استفاد منه حوالي 41.800 مستفيد من شباب الخريجين وصغار المربيين والسيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال تربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس من الماشية.

طرق الاستفادة من المشروع القومي للبتلو

أضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن من يرغب في الاستفادة والانضمام للمشروع القومي للبتلو، عليه التقدم لأقرب إدارة زراعية أو مديرية الزراعة أو التواصل مباشرة مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار إلى وجود أكثر من 1200 فرع للبنك الزراعي أو أي فرع للبنك الأهلي، لتمويل المشروع للمتقدم، وتحتاح الموافقة على الطلب التأكد فقط من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين، ولا يتم إجبار المستفيد على ترخيص تشغيل، لكن يتم عمل معاينة من خلال البنك المقرض وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من وجود مكان مناسب.

تأجير بعض الأصول غير مستغلة من «الزراعة»

شرح سليمان، أن الشباب وصغار المربين، ومن ليس لديهم مكان مناسب، يمكن لجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تشاركهم بالمشروع، لما له من شبكة تواصل اجتماعي أوسع مع صغار المربيين، وبالفعل يتم تأجير بعض الأصول غير المستغلة من وزارة الزراعة بنظام حق الانتفاع، وتم رفع كفاءتها لأعلى مستوى.