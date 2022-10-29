7.3 مليار جنيه إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو حتى الآن

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 234 مليون جنيه، لعدد 471 مستفيداً من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية 8158 رأساً، منها 7951 رأس عجول مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو و 207 رؤوس عجلات مستوردة عالية الإنتاجية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وصرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن إجمالى ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الآن أكثر من 7٫3 مليار جنيه، استفاد منها نحو 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجولاً لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

معاينات حظائر المستفيدين من وزارة الزراعة والبنك الممول

وأضاف «الصياد» أنه تتم معاينات حظائر المستفيدين من قبَل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلى المصرى) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور تسلُّم المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها.

نسبة استرداد القرض تقترب من المائة في المائة

من ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن نسبة استرداد القرض تقترب كثيراً من المائة فى المائة، وذلك يدل على وعى المستفيدين فى استخدام وتوجيه القرض فيما خصص من أجله، وكذلك يدل على المتابعات الميدانية المكثفة على المستفيدين من المشروع.

وأضاف «سليمان» أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى والمنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.