الزراعة: 42 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بإجمالي 7.3 مليار جنيه

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، الجهود التي بذلتها الوزارة، لتدعيم قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاعا مهما ويساهم بنسبة ملموسة من إجمالي الناتج الزراعي، إضافة الى ما يمثله من أهمية في توفير فرص تساعد على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين.

تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين

وأشار الوزير إلى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربيين لزيادة الإنتاج المحلي وسد الفجوة من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد من الخارج، ونفذت الوزارة استراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على محاور: إنشاء قاعدة بيانات، التوسع في المشروع القومي للبتلو، تبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى انتاجية السلالات المصرية، توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، تطوير مراكز تجميع الألبان.

ترقيم الثروة الحيوانية

وتابع وزير الزراعة أنه تم حصر وترقيم الثروة الحيوانية ولأول مرة حصراً ميدانياً في عام 2020، خلصت إلى إعداد قاعدة بيانات تشتمل على توزيع رؤوس الثروة الحيوانية وأنواعها على محافظات الجمهورية وجرى تحديث البيانات فى 2022، حيث وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية 7.5 مليون رأس بزيادة قدرها مليون رأس ماشية، ويفيد هذا الحصر فى توفير الرعاية البيطرية والأمصال واللقاحات والتلقيح الاصطناعي المناسب لكل نوع من الحيوانات الموجودة بالمحافظات حسب توزيعها.

المشروع القومى للبتلو

وفيما يتعلق بالمشروع القومي للبتلو، والمخصص لصغار المزارعين فقط، أوضح الوزير أنه بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع حوالى 42 ألف مستفيد بمعظم محافظات الجمهورية بعدد رؤوس ‏تصل إلى 475 ألف رأس، بإجمالى تمويل تجاوز 7.3 مليار جنيه بسعر فائدة مدعومة تصل إلى 5%، ويجرى حالياً التوسع في تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التي حققها.

وأضاف هذا المشروع يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المزارعين وصغار المربين خاصةً الشباب والنساء ورفع مستوى دخولهم بما يحقق حياة كريمة لهم مع تدعيم التوجه نحو خفض الفجوة من اللحوم الحمراء.

مشروع تحسين السلالات عالية الإنتاجية

وقال إنه تم إطلاق مشروع تحسين السلالات عالية الإنتاجية، بهدف زيادة إنتاجية السلالات المحلية الموجودة فى مصر لدى صغار المزارعين عن طريق التلقيح الاصطناعي بسلالات عالية الإنتاجية مما يزيد من إنتاجيتها من الألبان واللحوم بالإضافة إلى استيراد عجلات عشار وتحت العشار من السلالات عالية الإنتاجية وتوفيرها بقروض ميسرة لصغار المزارعين، وذلك كله على دعم الدور الكبير الذى يلعبه كبار المربين والجهات الاخرى فى إنشاء وتطوير المزارع النظامية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تطوير البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الاصطناعي، وإنشاء 632 نقطة تلقيح بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح فى القرى بالمحافظات المختلفة، فضلا عن إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي ونقاط للتلقيح الاصطناعي ضمن 332 مركز للخدمات الزراعية ضمن قرى حياة كريمة.