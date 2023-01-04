اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين بعين شمس: «الأرباح أغرتهم يشاركوني»

«البداية كانت مع إنشاء شركة وهمية تكون متخصصة في تجارة وتصنيع الأدوية وتغليفها، عشان تكون مغرية للناس وتقدر تحط فلوسها معانا في الشركة»، هكذا بدأ المتهم بالنصب على المواطنين بعين شمس اعترافاته أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

وعد المواطنين بأرباح كبيرة

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه بالأمس: «وعدت كل واحد هيساهم بفلوسه معايا في الشركة إنه هيحصل على نسب مادية كبيرة من الأرباح، وبدأوا فعلا كل واحد يجيب التاني».

الهروب من المواطنين

وأوضح المتهم ضمن اعترافاته، أنه بعدما جمع الأموال من المواطنين، حاول التهرب منهم في أكثر من مرة، ووعدهم أنه سوف يتأخر في سداد الأرباح، متابعاً: «أول ما حسوا إني مش هدفع حاجة ولا هرجع الفلوس قدموا بلاغات ضدي».

القبض على المتهم

وكانت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهم أول أمس الاثنين، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

وحول تلك الواقعة يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهم بالنصب على المواطنين في منطقة عين شمس سينطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».