كلية علوم الملاحة بجامعة بني سويف تشارك في تدريب عن تكنولوجيا الأقمار الصناعية

شاركت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في العرض الختامي لمشروعات قمر تدريب الجامعات المصرية، والتي صممها طلاب الفرقة الخامسة بالكلية، بعد تدريبهم على مدار شهرين، تحت إشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية، في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة بني سويف ووكالة الفضاء المصرية.

رئيس جامعة بني سويف: نسعى لعقد بروتوكولات لتدريب الطلاب

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة دائمًا ما تسعى لعقد بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة لتدريب الطلاب وإعداد كوادر علمية متميزة، وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي، مشيرًا إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هي الأولى على مستوى الشرق الأوسط والجامعات المصرية لذا يجب الاهتمام بخرجيها وتقديم كافة الدعم لهم من خلال التدريب على أيدي مهندسين متخصصين، موجهًا الشكر والتقدير لوكالة الفضاء المصرية، على ما تبذله من تعاون مثمر من أجل تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

عميد علوم الملاحة: التدريب تضمن محاضرات تفاعلية عن تكنولوجيا الأقمار الصناعية

وأشار الدكتور أسامه شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء إلى تصميم ما يقرب من 11 مشروعًا تم تحكيمهم من قبل أساتذة الكلية ومهندسين بوكالة الفضاء المصرية، وأشادوا بمستوى الطلاب، والمشروعات المقدمة والتي كانت متنوعة ومتميزة وناقشت بعضها: تصميم نموذج لقمر صناعي للاستشعار عن بعد، لاستكشاف الفضاء، والتنبؤ بالنشاط الشمسي عن طريق التعلم العميق.

واحتوى التدريب على عدد من المحاضرات التفاعلية التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها، وكذلك مكونات البيئة الفضائية وغير ذلك من الأمور المختلفة كنظم التشغيل والتحكم في الأقمار الصناعية والبرمجيات المختلفة، واستمر التدريب خلال 20 يوم متفرقين على مدار شهرين مؤكدا ً على أهمية التدريب والخبرات العلمية التي اكتسبها الطلاب خلال هذه الفترة.