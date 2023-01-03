توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تكاثر للسحب وأمطار على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، ليسود عدم استقرار في الأحوال الجوية حتى الخميس المقبل، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والممطرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

توقعات الـ72 ساعة المقبلة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن الطقس سيكون باردا خلال ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وصولًا لمحافظات شمال الصعيد، وفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، أن يبدأ التحسن في الطقس من الخميس المقبل.

وعن درجات الحرارة، المتوقعة على محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ما يلي:

درجات الحرارة الأربعاء 4 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 5 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 6 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.