تفاصيل طقس الغد.. استمرار حالة عدم الاستقرار وسقوط أمطار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس غدا الأربعاء، على عدد من مناطق ومدن الجمهورية، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا

أضافت الأرصاد الجوية، في بيان، اليوم، أن طقس الغد، سيكون ممطر على السواحل الشرقية والغربية وخليج السويس وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، وتكون الأمطار بين متوسطة وخفيفة، مشيرة إلى أنه سيسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، بارد في ساعات المساء المتأخرة، والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة غدا، على محافظات ومدن الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17