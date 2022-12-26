إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح وكسور، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة، على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه القدرة والسيطرة على السيارة أو إيقافها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبينّ انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي، بعد مدخل جرزا بحوالي 3 كيلو، إتجاه القاهرة بنطاق المركز، ووجود 8 مصابين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثمانية إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال والطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب حالته الصحية.

إزالة آثار الحادث

وتمكنت قوات المرور من إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراء القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.