ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على المتهمين بقتل مدير الطب البيطري السابق بالجيزة داخل شقته.

وتبين أن المجني عليه كان يسكن في شقة بالطالبية، وعثر عليه جثة هامدة، وبعد تلقي المباحث بلاغًا بالعثور على جثمان الضحية انتقل فريق أمني من البحث الجنائي، وفحص مسرح الجريمة، وتمكن بعد ساعات من كشف ملابساتها وضبط مرتكبيها.

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