مصرع ضابط إثر انقلاب سيارة شرطة في شمال سيناء

لقي ضابط بقطاع الأمن المركزي في الإسماعيلية مصرعه، اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة شرطة على أحد طرق شمال سيناء خلال إحدى المأموريات.

وقالت مصادر إن الحادث أسفر عن وفاة الرائد رامي سمير من قوة قطاع الإسماعيلية للأمن المركزي، فيما أصيب آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب السيارة على طريق بغداد

وقالت مصادر طبية وأمنية، إن الحادث وقع على طريق بغداد في شمال سيناء، خلال توجهت القوات لإحدى المأموريات من الإسماعيلية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثمان في المستشفى.

وأضافت المصادر، أن الضابط تخرج في كلية الشرطة عام 2011، وعمل ضابطاً في الأمن المركزي على مدار السنوات الماضية، إلى أن استقر في قطاع الشهيد أحمد وحيد على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وبحسب مقربين من الضابط، فإنه قضى أشهر عديدة خلال السنوات الماضية في مأموريات لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، وشارك في العديد من المأموريات لضبط العناصر التكفيرية.

مقربون: كان نفسه في الشهادة

وبحسب زملاء ومقربين من الضابط، فإنه تمنى الشهادة خلال عمله في شمال سيناء ومشاركته في العمليات الكبرى والمداهمات.

وقال زملاؤه إنه كان ضمن أفضل الضباط المميزين في عملهم وعلى دراية بالتعامل مع كافة الأسلحة والمشاركة في المداهمات الخطرة، ونجح في ضبط عدد من العناصر الإرهابية.

تشييع الجنازة من الإسماعيلية

وأشارت المصادر إلى أنه يجري حالياً إنهاء الإجراءات القانونية لنقل الجثمان من المستشفى إلى مسقط رأسه في الإسماعيلية لتشييع الجثمان ودفنه في مقابر الأسرة.