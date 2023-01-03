إزالة 74 جبانة مخالفة بقرية أبيس 10 في حملة مكبرة بالإسكندرية

شن حي وسط في الإسكندرية، برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتمكنت من إزالة 74 جبانة مخالفة في قرية أبيس 10، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المخالفة.

التعدي على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى متبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة، وإيقاف الدعم التمويني المقر له، ودعم الأسمدة، وخلافه، مع التعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لأي مخالفة بكل أحياء المحافظة.

تواصل الأجهزة التنفيذية الحملات

ووفق بيان المحافظة، اليوم الثلاثاء، تواصل الأجهزة التنفيذية على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف.