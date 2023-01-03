أخصائي باطنة: 3 فئات أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية في فصل الشتاء

قال الدكتور أحمد فتحي الغمري، أخصائي أمراض الباطنة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بجامعة الأزهر، إن الأطفال وخاصة المصابين منهم بعيوب خِلقية، أو الذين يعانون من أمراض بالقلب والرئتين، هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الناتجة عن الفيروسات التنفسية بالتزامن مع فصل الشتاء الذي تنشط فيه أمراض الصدر والرئتين، بالإضافة إلى كبار السن الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي تؤثر سلبا على مناعتهم.

الفيروس التنفسي المخلوي يشبه البرد

وأوضح «الغمري»، أن الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي، مثل الفيروس المخلوي البشري، الذي ينتشر في فصل الشتاء، تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد، وقد يتماثل المريض للشفاء في فترة تتراوح ما بين أسبوع لأسبوعين، لافتًا إلى احتمالية تفاقم المرض إلى التهاب حاد بالشعب الهوائية، خاصة في فئات الأطفال وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة.

فترة حضانة المرض

وأشار «الغمري»، إلى أن أعراض المرض تظهر من اليوم الرابع حتى اليوم السادس، موضحا أن الأعراض تتمثل مثل سيلان الأنف، وارتفاع درجات الحرارة، وكحة شديدة، وعطس وفقدان للشهية، لافتا إلى أن العرض الوحيد الذي يبدو على الأطفال خمول نشاط الأطفال وصعوبة التنفس.

كيف تنتقل العدوى

ولفت طبيب الباطنة في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الفيروس التنفسي «المخلوي»، ينتقل عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال والعطس من شخص مصاب لآخر معافى، فضلاً عن لمس المصاب للأسطح وقد تنتقل العدوى للأصحاء من خلال تلك الأسطح، موضحًا أن سبب انتشار الفيروس، أن المريض قد لا يكتشف المرض أو لا يشعر بالأعراض في أول أيام الإصابة، وقد يبقى المريض ناقلا للعدوى من 3 إلى 8 أيام.

طرق الوقاية من الفيروس التنفسي

وشدد «الغمري»، على أهمية اتباع طرق صحية من قبل المرضى للتعافي، بالتوجه فور العلم بالإصابة إلى طبيب مختص، والعمل على خفض درجة الحرارة المرتفعة، تحت إشراف طبي، فضلا عن تناول السوائل التي تقي الجسم من الجفاف، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتجنب الزحام والمصابين.