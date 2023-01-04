حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 4-1-2023 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء خفة الظل وحب الفكاهة فهم دائما ما يسخرون من أحزانهم بإطلاق النكات المختلفة، كما لا يخبئون مشاعرهم وما يجول في خاطرهم يعبرون عنه، ولكنهم كثيرو الشكوى والعتاب، ولديهم سوء ظن في الآخرين، ويصعب التعامل معهم في كثير من الأحيان.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في برجك اليوم، ما يعود عليك بنتائج إيجابية، ويمدك اليوم باللياقة والتألق والتأييد لكل خطوة ترغب في الإقدام عليها، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، إذ تتمتع بالحماس والحيوية، وينصحك الفلك باستخدامها واستغلالهما جيدا اليوم لتجمع الكل على هدف واحد، فقط انتبه للضغوط التي تقع على عاتقك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.