أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء على عدد من الأماكن.. تصل إلى القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية، مشيرة إلى سقوط الأمطار على عدد من الأماكن اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها نشرته عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أماكن سقوط الأمطار اليوم وهي كما يلي:

أمطار خفيفة بنسبة 40% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

من المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50%.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17