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أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء على عدد من الأماكن.. تصل إلى القاهرة

كتب:

رحاب عبدالراضي
06:40 ص | الأربعاء 04 يناير 2023
أمطار

أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية، مشيرة إلى سقوط الأمطار على عدد من الأماكن اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها نشرته عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أماكن سقوط الأمطار اليوم وهي كما يلي:

أمطار خفيفة بنسبة 40% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

من المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50%.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17

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