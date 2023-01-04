أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء على عدد من الأماكن.. تصل إلى القاهرة
كتب:
رحاب عبدالراضي
06:40 ص | الأربعاء 04 يناير 2023
أمطار
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية، مشيرة إلى سقوط الأمطار على عدد من الأماكن اليوم الأربعاء الموافق 4 يناير.
أماكن سقوط الأمطار اليوم
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها نشرته عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أماكن سقوط الأمطار اليوم وهي كما يلي:
أمطار خفيفة بنسبة 40% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.
من المتوقع وفق بيان هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.
أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50%.
درجات الحرارة اليوم
وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، كالتالي:
- القاهرة 20 - 13
- العاصمة الإدارية 19 - 14
- أكتوبر 19 - 14
- بنها 20 - 14
- دمنهور 19 - 15
- كفر الشيخ 19 - 15
- المنصورة 20 - 14
- دمياط 20 - 14
- بورسعيد 20 - 14
- الإسماعيلية 21 - 12
- السويس 20 - 13
- الزقازيق 20 - 14
- شبين الكوم 20 - 14
- طنطا 19 - 15
- شلاتين 25 - 16
- الإسكندرية 19 - 15
- العلمين الجديدة 20 - 14
- وادي النطرون 20 - 15
- مطروح 19 - 14
- السلوم 19 - 13
- سيوة 19 - 10
- العريش 20 - 14
- رفح 19 - 15
- الطور 22 - 12
- كاترين 19 - 04
- رأس سدر 19 - 14
- نخل 17 - 07
- طابا 18- 15
- نويبع 19 - 14
- حلايب 24 - 18
- شرم الشيخ 21 - 15
- الغردقة 21 - 16
- مرسى علم 22 - 17
- الفيوم 19 - 14
- بني سويف 20 - 13
- المنيا 20 - 09
- أسيوط 21 - 10
- سوهاج 21 - 11
- قنا 21 - 12
- الأقصر 23 - 12
- أسوان 25 - 13
- الوادي الجديد 23 - 13
- أبو سمبل 22 - 14
- أبو رماد 25 - 18
- رأس حدربة 23-17