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فيديو مرعب لسيدة تلقي طفلتها أمام قطار بأمريكا.. وأحد الركاب ينقذها

كتب:

أحمد حامد دياب
04:12 ص | الأربعاء 04 يناير 2023
أم تلقي ابنتها أمام القطار

أم تلقي ابنتها أمام القطار

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة بتهمة محاولة قتل طفلتها عمدًا بإلقائها أمام القطار، حيث ظهرت الأم في مقطع فيديو وهو تدفع طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات نحو قضبان القطار قبل أن يتمكن المسافرون من إنقاذها وذلك في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

أنقذها رجل قريب من الرصيف

وبحسب الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن الطفلة كانت متواجدة بجوار والدتها على محطة قطار شمال غرب الولايات المتحدة ودفعتها والدتها نحو السكة الحديد، ما تسبب في ذعر الموجودين حتى أنقذها رجل قريب من الرصيف قبل وصول القطار وتبين أن الطفلة كانت تعاني من آلام شديدة في الرأس.

وتبين أن الأم تدعى بريانا ليس وركمان، وتبلغ من العمر 32 عاما، وتبين أنها مشردة بلا مأوى، وتواجه تهما عدة أبرزها محاول القتل العمد من الدرجة الأولى، وتعمد إيذاء طفلة وتعريضها للخطر وإعاقة عمل وسائل النقل العام، وتعريض حياة طفلة للخطر بشكل متهور في مكان عام والسلوك غير المنضبط.

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