فيديو مرعب لسيدة تلقي طفلتها أمام قطار بأمريكا.. وأحد الركاب ينقذها

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة بتهمة محاولة قتل طفلتها عمدًا بإلقائها أمام القطار، حيث ظهرت الأم في مقطع فيديو وهو تدفع طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات نحو قضبان القطار قبل أن يتمكن المسافرون من إنقاذها وذلك في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

وبحسب الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن الطفلة كانت متواجدة بجوار والدتها على محطة قطار شمال غرب الولايات المتحدة ودفعتها والدتها نحو السكة الحديد، ما تسبب في ذعر الموجودين حتى أنقذها رجل قريب من الرصيف قبل وصول القطار وتبين أن الطفلة كانت تعاني من آلام شديدة في الرأس.

An Oregon woman is being held without bail after she was arraigned Thursday for allegedly pushing a 3-year-old child onto train tracks while the child and mother were waiting at a Portland train station, the Multnomah County Sheriff’s Department said in a release. pic.twitter.com/OqBw0E25ty