استقرار سعر الحديد في مصر اليوم الأربعاء.. الطن يبدأ من 23 ألفا و100 جنيه

يحتاج العاملون في مجال البناء والقطاع العقاري في مصر، معرفة أسعار الحديد بشكل دوري، والإطلاع على التحديثات على مدار اليوم، لذا تستعرض سعر الحديد اليوم الأربعاء، فى الأسواق المحلية.

ووفقا للنشرة الصادرة من الغرف التجارية، عن شعبة مواد البناء، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، فقد استقر سعر الحديد اليوم الأربعاء في جميع الشركات المنتجة له.

سعر الحديد اليوم الأربعاء

- سجل سعر الحديد اليوم الأربعاء في شركة عز 23450 جنيها.

- استقر سعر طن حديد العتال عند 23400 جنيه.

- وصل طن حديد بشاي لمبلغ 23300 جنيه.

- طن حديد المعادي 23150 جنيها.

- طن حديد عطية سجل 23130 جنيها.

- طن حديد الكومي سجل سعر 23200 جنيه.

- طن حديد المراكبي عند سعر 23200 جنيه.

- سجل حديد سرحان 23100 جنيه.

- طن حديد العشري 21300 جنيه.

- سعر حديد مصر ستيل 23250 جنيها للطن.

- سجل سعر حديد المصريين 23350 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- طن أسمنت المسلح سجل نحو 1900 جنيه.

- طن أسمنت النصر سجل 1860 جنيهًا.

- طن أسمنت التعمير 1855 جنيها.

- سعر طن أسمنت المعلم 1855 جنيهًا.

- طن أسمنت السويدى أرض المصنع 1940 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 1845 جنيهًا للطن.

- بلغ سعر طن أسمنت حلوان 1890 جنيهًا.

- بلغ سعر طن أسمنت سيناء 1840 جنيهًا.

- سعر طن العسكري بني سويف 1830 جنيهًا.

- سعر طن السهم بني سويف 1845 جنيهًا.