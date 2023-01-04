كيف تحسب سعر كيلو الكهرباء للعداد القديم في يناير 2023؟.. 4 خطوات بسيطة

يبحث مشتركو الكهرباء على مستوى جميع شركات التوزيع وفي أنحاء الجمهورية، عن كيفية احتساب سعر كيلو الكهرباء العداد القديم «الميكانيكي والتقليدي»، مع بداية تحصيل فاتورة الكهرباء كل أول شهر بعد إجراء عملية الاستعلام عن قيمة الفاتورة، من خلال الآليات التي وفرتها «القابضة للكهرباء» بالشركات التابعة لها.

سعر كيلو الكهرباء للعداد القديم طبقًا لشرائح الاستخدام

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كيفية احتساب سعر كيلو الكهرباء «العداد القديم»، وفقًا لأسعار كل شريحة من شرائح الاستهلاك المنزلي، التي تطبقها الشركة القابضة لشهر يناير 2023.

الشريحة الأولى

- «من صفر إلى 50 كيلو وات»

‏ سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 48 قرشًا.

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه.

إجمالي سعر 50 كيلو وات ساعة= 25 جنيهًا.

- 50 × 0.48 = 24 جنيهًا.

الشريحة الثانية

- «من 51 إلى 100 كيلووات»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 58 قرشًا.

مقابل خدمة عملاء = جنيهان.

إجمالي سعر 100 كيلو وات ساعة = 55 جنيهًا.

‏50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا.

50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا.

الشريحة الثالثة

- «من 101 إلى 200 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 77 قرشًا.

- مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

- إجمالي سعر 150 كيلو وات ساعة = 121.5 جنيه.

150 × 0.77 = 115.5 جنيه.

- ‏‎إجمالي سعر 200 كيلو وات ساعة = 160 جنيهًا.

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة

«من 201 إلى 350 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.06 قرش

- مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

- 250 كيلو وات ساعة = 218 جنيهًا.

200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏50 × 1.06 = 53 جنيهًا.

- 300 كيلو وات ساعة = 271 جنيهًا.

- 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏- 100 × 1.06 = 106 جنيهات.

- 350 كيلو وات ساعة = 324 جنيهًا.

- 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏- 150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة

- «من 351 إلى 650 كيلو وات»‎‏

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة (شرائح) ، ويتم حسابها كالتالي:

- سعر أول 200 كيلو وات × 0.77 قرش.

- سعر ‏150 التالي × 1.06 جنيه.

حتى نصل إلى 350 كيلو وات وأي كيلووات وبعد ذلك بـ 1.28 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة

- «من 651 إلى 1000 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.28 جنيه.

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا.

- إجمالي سعر 700 كيلو وات ساعة = 921 جنيهًا.

‎- ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا.

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا.‏

- إجمالي سعر 800 كيلو وات ساعة = 1049 جنيهًا.

‎‏- 800 × 1.28 = 1024 جنيهًا.

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا‏ .

- إجمالي سعر 900 كيلو وات ساعة = 1177 جنيهًا.

‎- ‏900 × 1.28 = 1152 جنيهًا.

- مقابل خدمة عملاء = 25 جنيهًا‏.

- إجمالي سعر 1000 كيلو وات ساعة = 1305 جنيهات.

‎‏- 1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا.

- مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة

- «أكثر من 1000 كيلو وات»‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 1.45 جنيه.

- مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا.

- 1100 كيلو وات ساعة = 1635 جنيهًا.

‏- ‎1100 × 1.45 = 1595 جنيه.

- 2000 كيلو وات ساعة = 2940 جنيهًا.

- 2000 × 1.45 = 2900 جنيه.

- مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا.