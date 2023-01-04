استخراج سكين مطبخ من تجويف صدر طفلة في الدقهلية

تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من استخراج نصل سكين مطبخ من داخل تجويف صدر طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، والذي استقر بالكامل داخلها.

وكسر الأهالي مقبض السكين أثناء محاولاتهم استخراجها عنوة من جسد الطفلة، وأحدثت تهتك في الرئة اليسرى، وفور وصولها المستشفى جرى فتح حجرة العمليات وأجريت جراحة دقيقة لها ووقف النزيف.

ادعاء سقوط من علوٍ

وقال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، إن المستشفى استقبل الطفلة، التي يبلغ عمرها 12 عاما، من إحدى قرى الدقهلية، إثر ادعاء من الأهل بسقوطها ودخول سكين من أعلى الصدر، لتستقر داخل تجويف الصدر بالكامل.

وأضاف «حشيش»، في بيان صحفي، أن أهل الطفلة حاولوا استخراج السكين من تجويف الصدر عنوة، ما تسبب في كسر مقبض السكين، وبقى النصل كاملا داخل تجويف صدر الطفلة، ووصلت المستشفى تعاني النزيف.

استدعاء فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر

وأشار مدير مستشفى المنصورة الدولي، إلى أنه فور وصول الطفلة جرى فتح حجرة العمليات واستدعاء فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر مكون من: الدكتور وحيد حمدي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد شلبي، أخصائي جراحة القلب والصدر، بالإضافة إلى التخدير والتمريض، وأجريت العملية واستخرج نصل السكين.

وأكد الدكتور أحمد حشيش، أنه جرى استخراج السكين كاملا من داخل تجويف الصدر الأيسر للطفلة، مع المحافظة على الرئة اليسرى، وإصلاح التهتكات بالرئة ووقف النزيف بنجاح، مشددا على أنها تتماثل للشفاء، وتلقي حاليا الرعاية الطبية لحين استقرار حالتها الصحية.