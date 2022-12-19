استخراج مبرد حديدي من رأس طفل في مستشفى طوارئ المنصورة

نجح فريق جراحي بمستشفى الطوارئ الجامعي التابع لجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، في استخراج آلة حادة «مبرد حديدي» اخترق عظام رأس طفل، 12 عاما، من الجانب الأيسر، في عملية جراحية استغرقت 4 ساعات ونصف، وذلك بعد أن سدد له شاب جسما حديديا استقر في رأسه خلال مشاجرة وقعت بينهما بقرية كفر الأبحر بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

استخراج مبرد من رأس طفل

وبحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة، تم توقيع الكشف الطبي من قبل طبيب الاستقبال جوزيف موريس، وتم إبلاغ أخصائي الاستقبال الدكتور محمد الهلالي، لندرة وجود مثل هذه الحالات ولسرعة التعامل معها.

العملية استغرقت 4 ساعات

وقال الدكتور أمير فكري الداودي، مدير المستشفىٰ، إنه بعد عمل هيئة استشارية موسعة لدراسة الحالة المرضية لاتخاذ اللازم علىٰ وجه السرعة، شملت الأطباء الدكتور حاتم بدر، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد قاسم، رئيس مجموعة جراحة المخ والأعصاب، الدكتور مصطفى محمود، نائب مدير المستشفىٰ وأستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عمرو فريد، قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد محسن، مدرس جراحة المخ والأعصاب بالمجموعة، الدكتور كريم عبد الجواد، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عمرو نبيل، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد الصاوي، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور حمد عبد اللطيف، طبيب مقيم التخدير، الدكتور أحمد رجب، طبيب مقيم التخدير.

تدخل جراحي عاجل

وعلى الفور تم التداخل جراحيًا لاستخراج الجسم الحديدي من الرأس بعد عملية استغرقت أكثر من أربعة ساعات ونصف الساعة، وخرج المريض من غرفة العملياتـ وتم استخراج الجسم المعدني.