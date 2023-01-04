ما هي فوائد طرح شهادات بنكية الآن؟.. خبير مصرفي يجيب

أعلن أكبر مصرفين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادات ادخار مدتها عام واحد فقط بعائد مرتفع 25% سنوي و22% شهريا، ما دعا كثيرون إلى البحث عن فوائد طرح شهادات بنكية الآن.

مواكبة مخاطر الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إنّ فوائد طرح شهادات بنكية الآن، أي الشهادات الادخارية لمدة عام (قصيرة الأجل)، يهدف لمواكبة المخاطر الحالية والمحتملة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

القضاء على ظاهرة السوق السوداء

وأضاف حافظ، لـ«الوطن»، أنّه من بين فوائد طرح شهادات بنكية الآن، إنشاء دافع للاستثمار في وعاء ادخاري آمن ذات عائد ثابت لا ينطوي على مخاطر تغير الأسعار والمضاربة، ومن ثم القضاء على ما يسمي بـ«الدولرة» في السوق السوداء، وتوفير استثمار أفضل بعيدا عن المخاطرة ، فضلا عن استهداف دخول أموال جديدة للقطاع المصرفي من خلال عملاء جدد يستهدفون استثمارا آمنا، إضافة إلى العملاء الحاليين.

وتابع الخبير المصرفي، أنّ البنك المركزي يسعى من خلال أدوات السياسة النقدية، لاحتواء آثار التضخم والحفاظ على مدخرات القطاع العائلي بالقطاع المصرفي.