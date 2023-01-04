رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على بائع متهم بقتل عامل خلال مشادة كلامية في الوايلي

كتب:

محمد بركات
12:33 م | الأربعاء 04 يناير 2023
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثراً بإصابته .

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر  تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" .بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

حكاية جريمة قتل «مي».. جارتها تخلصت منها لسرقة الحلق: روحها طلعت في إيدي غصب عني

أهم الحوادث في 24 ساعة.. جريمة قتل بأسيوط وضبط 4 تجار مخدرات بالقاهرة

تطورات جديدة في جريمة قتل سائق توك توك وإلقاء جثته بترعة بكفر الدوار

المشدد 7 سنوات لزوج قتل زوجته في شبين القناطر.. مشادة تطورت إلى جريمة
بقلم محمد بركات