القبض على بائع متهم بقتل عامل خلال مشادة كلامية في الوايلي

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثراً بإصابته .

بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" .بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.