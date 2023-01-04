القبض على بائع متهم بقتل عامل خلال مشادة كلامية في الوايلي
كتب:
محمد بركات
12:33 م | الأربعاء 04 يناير 2023
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثراً بإصابته .
بالإنتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته المشار إليها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (بائع "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم دائرة القسم) وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" .بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.