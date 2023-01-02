الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة على مدار اليوم بالسواحل الشمالية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان، وذلك على مدار اليوم.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى إنّ أغلب السواحل الشمالية الغربية، تتأثر حاليا بامتداد منخفض جوي متعمق، قادم من طبقات الجو العليا، وهذا المنخفض يعمل على استمرار تكاثر السحب الرعدية والمنخفضة والمتوسطة، على العلمين ومطروح والإسكندرية، وسوف تمتد للداخل إلى مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة، حيث تتراوح بين 10 و11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، جاءت ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17