الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء في «نابلس» الشمالية

ومن جهتهم، قالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي قباطية والزبابدة جنوب محافظة «جنين» بشمال الضفة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، واعتقلت 3 فلسطينيين، مضيفة أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من مدينة «نابلس» الشمالية، وداهمت منزلا في حي رأس العين وقامت بتفتيشه واعتقلت مواطنا، كما داهمت منزلا في الجبل الشمالي للمدينة واعتقلت الأسير المحرر طارق الكوني.

كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر قولهم إن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا من ضاحية شويكة شمال محافظة «طولكرم» بشمال غرب الضفة والقريبة من مدينة نابلس، وفي جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر منير نسيم بلو، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وفي محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، بينهم شقيقان، من مخيم الجلزون وبلدة دير أبو مشعل.