مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبور مزلقان في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها، أسفل عجلات القطار، أثناء عبور مزلقان الإخصاص شمال مدينة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع سيدة تحت عجلات قطار

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار، أثناء محاولتها عبور مزلقان السكة الحديد بمنطقة الإخصاص شمال مدينة المنيا.

وانتقلت سيارة هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث، وأفادت التحريات الأولية أن السيدة كانت تعبر مزلقان السكة الحديد ويبلغ عمرها 53 عاما، برفقة سيدة أخرى، وذلك أثناء عبور القطار من المزلقان مما أدى إلى وقوع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة لتباشر التحقيق.

حادث تصادم في مركز سمالوط

وكانت الأجهزة الامنية بالمنيا تلقت إخطارا صباح اليوم من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «8351 ر ن و» ملاكي، و«7964 ب ص ع» نصف نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، شمال محور سمالوط، ما أسفر عن إصابة كل من عبدالله محمد إبراهيم، 22 عاما، هشام علي كامل، 35 عاما، أحمد عصام محمد، 40 عاما، وجميعهم يقيمون في مدينة سمالوط.