رئيس البورصة: 30.2 مليار جنيه زيادات رؤوس أموال الشركات خلال 2022

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية لسوق الأسهم في عام 2022، حققت أرقماً غير مسبوقة منذ 2016 لتصل إلى 30.2 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار جنيه في عام 2021.

الشركات المقيدة

أضاف رئيس البورصة، في تصريحات صحفية، أن الشركات المقيدة وزعت أرباحاً نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة قدرها 108 عن 17.5 مليار جنيه تم توزيعها خلال العام السابق.

وأشار إلى أن الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها «بنك الإسكندرية، مصر للتأمين، إنبي، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور، المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيدكو، الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول».

الشركات التي تم قيدها وطرح جزء من أسهمها

وتابع رئيس البورصة المصرية، أن الشركات التي جرى قيدها وطرح جزء من أسهمها هي الاسكندرية للزيوت المعدنية، وبنك الإسكان والتعمير، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومصر للألومنيوم، وسيدى كرير للبتروكيماويات وسيدبك، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

أشار رئيس البورصة، إلى أن الشركات المقيدة وزعت أرباحاً نقدية بإجمالي 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بزيادة قدرها 108 عن 17.5 مليار جنيه تم توزيعها خلال العام السابق.

رأس المال السوقي للبورصة

وتخطى رأس المال السوقي للبورصة المصرية تريليون جنيه، بعد أن قفزت مؤشرات البورصة منتصف تعاملات جلسة اليوم، بالتزامن مع قرارات أكبر مصرفين حكوميين في السوق المحلي، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مع طرح شهادات ادخارية جديدة مدتها عام واحد فقط بعائد مرتفع 25% سنويا و22% شهريا.