كلية الدراسات الإسلامية: مناهج ذوي الهمم على أجهزة مزودة بالبرنامج الناطق

طفرة غير مسبوقة شهدتها كلية الدراسات الإسلامية بنات القاهرة، خلال السنوات الماضية، فيما يخص رعاية وتأهيل 27 طالبة من ذوي الهمم، إذ أنشئت وحدة تحت اسم «وحدة ذوات الهمم»، تقدم من خلالها العديد من الخدمات لتسهيل عملية الدراسة.

وقالت الدكتورة سعاد أبو المجد، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية لـ«الوطن»، إن الكلية تكثف جهودها اهتماما بالطالبات من ذوات الهمم، إذ تقدم لهن العديد من الخدمات الخاصة منها المكتبة السمعية، والتي توفر المقررات الدراسية على أجهزة الكمبيوتر مزودة بالبرنامج الناطق.

تبرع أعضاء هيئة التدريس لوحدة ذوات الهمم

تحكي الدكتورة «سعاد» أن تطوير المكتبة لم يكن بالطرق العادية من حيث توفير بند داخل ميزانية الكلية، بل من خلال تبرع أعضاء هيئة التدريس، الذين رأوا أهمية أن يكون لهم دور في رعاية وحماية ذوي الهمم: «كانت المكتبة فى بداياتها تضم ثلاثة أجهزة كمبيوتر وحصلت على تبرع من أعضاء هيئة التدريس، ودعمت العميدة الدكتورة شفيقة الشهاوي، المكتبة بـ9 أجهزة، أخرى مزودة ببرنامجي الناطق والمكتبة الشامل، لتيسير البحث والإطلاع.

حكاية طالبة ماليزية

وبلا أي تفرقة في الجنسية انطلقت المكتبة في دعم الطالبات، تروي الدكتورة «سعاد» قصة طالبة ماليزية كفيفية بكومبيوتر خاص بها دون بقية الطالبات، بسبب احتوائه على برنامج يقوم بتصحيح الأخطاء في اللغة العربية بالبرنامج الناطق المجاني: «الطالبات المصرية يتمكن من تصحيحها بينما تواجه الوافدات صعوبة في تصحيحها و فهممها، ومن جهة أخرى توفر مرافقات ليكتبن الامتحان للطالبات اللاتي لم يؤدين الامتحان على الكومبيوتر».

وتتكون الوحدة الخاصة برعاية ذوي الهمم من 4 لجان تحت رئاسة الدكتورة عزة عبدالرحمن الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرءان، واللجان هي: لجنة التدريب، متابعة المقررات الدراسية، الأنشطة الطلابية، متابعة الامتحانات.

طريق خاص بطالبات جامعة الأزهر

طريق خاص للطالبات من ذوي الهمم من ضمن التسهيلات الأخرى التى تعمل الكلية على توفيرها للطالبات من ذوي الهمم، هي تكثيف دورات التدريب على الكومبيوتر لتتمكن كافة الطالبات من أداء الامتحان بسهولة، وحاليا تعمل الكلية على إنشاء مسار يجعل ذوات الهمم يسرن فى طريقهن داخل الحرم الجامعي باستقلال دون مرافق : «يبدأ هذا المسار من بوابة الجامعة وصولا إلى الكلية».

الأنشطة الطلابية لذوات الهمم بالكلية

وتحدثت الدكتور صفاء السعيد، مسئول لجنة التدريب داخل وحدة ذوات الهمم، أن لجنة التدريب تسهم فى تدريب الطالبات على كيفية استخدام الكومبيوتر وبرنامج الword، وقالت: «هناك أنشطة طلابية بجانب أنشطة المكتبة السمعية مثل تدريب الطالبات على الخياطة والتطريز والعصا البيضاء وغيرها من الأنشطة الأخرى»