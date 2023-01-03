أحمد موسى: مكاسب كبيرة لنادي النصر السعودي من صفقة رونالدو

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل الاحتفال الأسطوري لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمملكة العربية السعودية المنضم حديثا إلى صفوف النصر، وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مكاسب كبيرة لنادي النصر السعودي من صفقة النجم البرتغالي رونالدو.

نقل وبث لحظات استقبال رونالدو بالسعودية

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن وسائل الإعلام العالمية طلبت نقل وبث لحظات استقبال رونالدو بالسعودية، وهناك محطات دولية طلبت تغطية حصرية للحدث الكبير، وأوضح «موسى»، أن رونالدو واحد من أفضل لاعبي العالم، وحصل على الكرة الذهبية 5 مرات، مشيرًا إلى أن شوارع السعودية تزينت منذ الأمس لاستقبال رونالدو وعائلته.

7 ملايين شخص انضموا لصفحة نادي النصر

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك نحو 7 ملايين شخص انضموا لصفحة نادي النصر من محبي كريستيانو رونالدو خلال ساعات قليلة.

وشارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في تدريباته الأولى مع فريقه الجديد، نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء حفل تقديمه بشكل رسمي على ملعب «مرسول بارك».

وقدم النجم البرتغالي المخضرم صاحب الـ37 عاما العديد من اللمحات الفنية الرائعة، حيث تفاعلت الجماهير النصراوية المتواجدة في المدرجات مع أهداف رونالدو خلال تدريبات الفريق، والتي أشرف عليها الفرنسي رودي جارسيا.