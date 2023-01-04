32.2 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الصعيد.. قروض وتمويلات لمشروعات الشباب

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملف الحماية الاجتماعية للصعيد في مقدمة أولويات الدولة، وجرى منح قروض للأسر محدودة الدخل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، بقيمة بلغت 174 مليون جنيه، منذ عام 2014 وحتى عام 2017.

وجرت تغطية أكثر من 1700 قرية بالصعيدـ بمظلة برنامج «تكافل وكرامة» الذي يوجه 82% من إجمالي مخصصاته لمحافظات الوجه القبلي بإجمالي نحو 1.1 مليون أسرة، وجرت زيادة المخصصات المالية لصالح مشروع التغذية المدرسية بالصعيد ليغطي أكثر من 9400 مدرسة بإجمالي تكلفة مالية تصل إلى 850 مليون جنيه

ارتفاع تمويلات المشروعات الصغيرة في الصعيد بنسبة 44%

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت تمويلات المشروعات الصغيرة لمحافظات الصعيد، بنسبة 44% خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى 31 مايو 2021، لتصل إلى 32.3 مليار جنيه، وفق تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات.

تضاعف حجم التمويل في محافظات الصعيد

وكشف جهاز تنمية المشروعات، عن تضاعف حجم التمويل المنصرف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمسؤولية، إذ أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس السيسي.

تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر

وأشار التقرير إلى أنه جرى تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 3 ملايين فرصة عمل، كما قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت نحو 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكل المحافظات.

وأوضح التقرير أن الجهاز وفر منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، استفادت منها كل المحافظات، وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية.