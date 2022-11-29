شبورة صباحا وأمطار خفيفة.. اعرف حالة الطقس اليوم في محافظات الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في محافظات صعيد مصر، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة في الصباح الباكر على محافظات شمال الصعيد، معتدل نهارا، ويكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، وتنخفض ليلا على كل أنحاء محافظات الصعيد.

درجات الحرارة بمحافظات صعيد مصر

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة بمحافظات شمال الصعيد 24 درجة للعظمى و11 للصغرى، و29 درجة للعظمى و15 للصغرى بمحافظات جنوب الصعيد.

شبورة مائية وسقوط أمطار خفيفة بمحافظات شمال الصعيد

وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية في الصباح الباكر بالطرق الزراعية والسريعة وبخاصة القريبة من المجاري المائية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بمحافظات شمال الصعيد.

استعدادات محافظات الصعيد للتعامل مع موسم الأمطار وفصل الشتاء

ورفعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات الصعيد من درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوطها، ضمن إجراءات التعامل مع موسم تساقط الأمطار في فصل الشتاء.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة في ضوء توقعات الهيئة والتي يتم الإعلان عنها أولا بأول.