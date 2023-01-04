التوجه نحو الصعيد.. 1.1 تريليون جنيه سنويا للمشروعات التنموية

منذ 8 أعوام، والدولة تضخ 1.1 تريليون جنيه سنوياً لمشروعات تنموية في مختلف القطاعات بمحافظات الصعيد المختلفة، ونفذت الدولة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، وجار الإعداد للتوسع الجغرافي في محافظتين إضافيتين هما أسيوط والمنيا، ليستفيد من البرنامج نحو 5.4 مليون مواطن حتى الآن، نصفهم من السيدات، وذلك من مشروعات تحسينات البنية التحتية المحلية وتقديم الخدمات.

واستفادت نحو 80 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من تحسينات البرنامج منذ إطلاقه، وأسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية بنسبة 9.3% في محافظتي سوهاج وقنا.

مشروعات البنية التحتية في الصعيد

وحظيت مشاريع التنمية في محافظة سوهاج باهتمام من خلال مشروعات البنية التحتية التي تستهدف المراكز وقرى المحافظة، من خلال أعمال رصف الطرق والإنارة وإنشاء البوابات الخاصة بالمدن وتغطية الترع وغيرها، وتعد مدينة طهطا واحدة من المدن التي تتوالى فيها أعمال إنشاء المشروعات الجديدة بمختلف الأماكن، وتكلفة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها بالمدينة تجاوزت 128 مليونا و500 ألف جنيه.

إنشاء مدينة سوهاج الجديدة

وجرى إنشاء مدينة سوهاج الجديدة التي تعد إحدى المدن الجديدة طبقاً لقرار جمهوري منذ عام 2000، وهي إحدى مدن الجيل الثالث، ويطلق عليها أيضاً اسم «الكوامل» لأنها تعد قريبة جداً من قرية الكوامل وتحتوي على جزء منها.

وتستهدف الدولة أن يصل حجم السكان في المدينة إلى 820 ألف نسمة حتى عام 2050، يبعد موقع مدينة سوهاج الجديدة 8 كم فقط عن سوهاج الحالية، إذ تقع جنوب غرب مدينة سوهاج غرب النيل، تبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 29 ألف فدان.

تقسيم مدينة سوهاج الجديدة

وتنقسم مدينة سوهاج الجديدة إلى: مناطق سكنية، مناطق خدمية، مناطق صناعية، مناطق تعليمية، مناطق ترفيهية. كما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في سوهاج الجديدة: 3.1 مليار جنيه تنقسم كالآتي: قطاع الإسكان: 1.1 مليار جنيه، قطاع الخدمات: 234.7 مليون جنيه، قطاع المرافق: 1.7 مليار جنيه، قطاع الزراعة: 26.1 مليون جنيه.

شقق مدينة سوهاج الجديدة

ويبلغ عدد شقق مدينة سوهاج الجديدة 686 وحدة من الإسكان الحر، جرى تنفيذ وتخصيص 686 وحدة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سوهاج، وتنفيذ 7200 من شقق سوهاج الجديدة في 300 عمارة سكنية، وجار تنفيذ 456 وحدة سكنية في 19 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

أراضي الإسكان بمدينة سوهاج الجديدة

ويبلغ عدد أراضي الإسكان المتميز 196 قطعة، وتحتوي سوهاج الجديدة علي خدمات متميزة مثل: جامعة سوهاج الجديدة، محطة أتوبيس، ناد اجتماعي، مبان ترفيهية، سينمات، مطاعم، هايبر ماركت، مستشفى.