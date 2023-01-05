بالمشروبات والشاورما.. «نادر جورج» مدرس يحتفل بالعام الجديد مع طلابه

مع بداية العام الميلادي الجديد، قرر أحد مدرسي محافظة الإسكندرية توزيع ساندوتشات شاورما على طلابه بمناسبة العام الجديد، سعيًا منه إلى الاحتفال معهم ببداية العام الجديد، وأملا منه في إعطائهم ابتسامه من الأمل تتناسب مع بدايات هذا العام، على حد تعبير المدرس نادر جورج.

وبملامح بسيطة تزينها علامات الفرح، احتفل المعلم نادر جورج، وهو المعلم بمحافظة الإسكندرية مع طلابه ببداية العام الجديد؛ إذ وزع السندويتشات عليهم، فيما ردد الطلاب التهانئ ببداية العام الجديد، وهي الطريقة التي رأي بها المدرس إمكانية أن يدخل الفرحة على قلوب طلابه بطريقته الخاصة.

الاحتفال ببداية العام الجديد مع الطلاب

«دي كانت أول حصص للطلاب في العام الجديد، وحبيت أعيد عليهم كنوع من الفرحة لهم، وأخرجهم من جو الامتحانات ورهبتها»، كلمات وصف بها المدرس صاحب الأربعين ربيعًا سبب ما أقدم عليه مع طلابه؛ إذ أنه دائما ما يعتبر أن بدايات العام الميلادي أو الهجري هو عيد لكل المصريين بلا استثناء مهما اختلفت دياناتهم، بحسب تصريحاته لـ«الوطن».

لم تكن تلك المرة الأولى التي يحتفل فيها المُعلم نادر جورج بالاحتفال مع طلابه، غير أنه وفي شهر رمضان الماضي أيضا وزع الفوانيس عليهم احتفالا بشهر رمضان المعظم: «دي مش أول مرة أوزع هدايا على طلابي، وفي رمضان وزعت عليهم فوانيس وعيديات».

تحسين الحالة النفسية للطلاب

يشير المُعلم إلى أن ما يفعله يأتي في إطار تحسين الحالة النفسية وجبر الخواطر لطلابه حتى لا يعزفوا عن التعليم أو حضور المدرسة، وهو الأمر الذي دائما ما يسعي إليه مع طلابه حتى يعشقوا ما يدرسونه، بخلاف كونه أحد طرق التواصل المحموده لديه حتى يكسب هو تفوق أكبر عدد من الطلاب لديه.