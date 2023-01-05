خالد جلال: استقبال المشروعات المسرحية الجديدة حتى منتصف فبراير المقبل

صرح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أنه تم فتح باب استقبال النصوص والمشروعات المسرحية الجديدة، لدراسة إنتاجها من خلال الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح، حتى منتصف فبراير المقبل.

خالد جلال: قراءة النصوص وتوصية بإنتاج المقبول

أضاف جلال، أن لجنة القراءة في تشكيلها الجديد، ستتولى قراءة هذه النصوص وكتابة تقارير عنها، والتوصية بإنتاج المقبول منها من خلال إحدى فرق البيت.

وكان خالد جلال، قد أكد أن المسرح المصري لا بد أن يشمل الجميع، جاء ذلك يوم الأحد الماضي، الذى شهد مؤتمرا يعد الأول من نوعه للإعلان عن خطة البيت الفني للمسرح لعام 2023، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وحشد من المسرحيين والإعلاميين.

مكان تقديم النصوص المسرحية

يتم استقبال النصوص والمشروعات المسرحية، سواء من خلال الفرق المسرحية أو الأفراد، لتقديمها في مقر مكتب رئيس البيت الفني للمسرح، الكائن في 27 شارع عبد الخالق ثروت بوسط البلد، والتقدم يكون بـ3 نسخ من النص.