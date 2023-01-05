قناة القاهرة الإخبارية تبرز تقرير «الوطن» عن مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة

استعرض برنامج «صباح جديد»، الذي تقدمه الإعلامية شيرين غسان، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقرير «الوطن»، عن مبادرة «ابدأ»، عبر موقعها الإلكتروني بعنوان «مبادرة ابدأ.. 3 أشهر من العمل المستمر لتطوير الصناعة المصرية».

ووفقا للتقرير، انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتكليف من رئيس الجمهورية، لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة.

وأشار التقرير إلى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة» في 29 أكتوبر 2022، إطلاقها كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وتسعى المبادرة، إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهي توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ويضطلع بالعمل على أهدافها ومحاورها، شركة «ابدأ لتنمية المشروعات» ش. م. م، التي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصدر مستداما لتمكين وتحقيق المستقبلية ومشروعاتها الاقتصادية للمواطنين في قرى حياة كريمة.