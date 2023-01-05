ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. والأوقية تسجل 1850 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب إلى ما فوق 1850 دولارًا للأوقية بداية تعاملات اليوم، واستقرت عند أعلى مستوياتها في يونيو، حيث يستوعب المستثمرون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير.

وبحسب موقع «تريندنج إيكونومي»، قال صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنّه من غير المتوقع إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لافتا إلى أنّ السياسة النقدية التقييدية ستكون ضرورية، لكنهم تركوا الباب مفتوحًا لزيادة أبطأ في أسعار الفائدة.

انكماش نشاط المصانع

في غضون ذلك، دعمت المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي المعدن أيضًا، وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM انكماش نشاط المصنع للشهر الثاني في ديسمبر بينما انخفض مقياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل المدخلات إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام، وفي مكان آخر، تشير البيانات الجديدة لفرنسا وألمانيا، إلى أنّ التضخم في أوروبا ربما يكون قد بلغ ذروته.

التضخم يتجه هبوطيًا نحو هدف 2%

وأظهر محضر اجتماع ديسمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنّ المسؤولين أيدوا إبقاء السياسة مقيدة حتى يروا دليلًا مقنعًا على أنّ التضخم يتجه هبوطيًا نحو هدف 2%، وصرح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا، بأنّ الوتيرة الأبطأ لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير لا ينبغي تفسيرها على أنّها محور مسالم ، حيث لا تزال تكاليف الاقتراض بحاجة إلى الزيادة ، لكنهم سلطوا الضوء على الحاجة إلى كبح التضخم دون إبطاء الاقتصاد كثيرًا.

تقلص نشاط التصنيع في الولايات المتحدة

علاوة على ذلك، قيّم المستثمرون البيانات التي أظهرت تقلص نشاط التصنيع في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، في حين أشارت فرص العمل إلى مرونة سوق العمل في نوفمبر، ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف لشهر ديسمبر، والذي سيكون آخر تقرير للتوظيف قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فبراير.