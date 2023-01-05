المشدد لعاطل والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 15 عامًا لعاطل بتهمتي حيازة مخدرات وسلاح وذخيرة، وغرامة 500 ألف جنيه، كما قضت غيابيًا بالسجن 10 سنوات لزوجتيه السابقتين واثنين آخرين من أقاربه، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي.

ضبط المتهم الرئيسي في عصابة مخدرات بالقليوبية

كانت معلومات سرية قد وردت لرئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تفيد تردد تاجر مخدرات مفرج عنه من السجن منذ عام، على أماكن التجمعات الشبابية والمواطنين ويروج مخدر الشابو والآيس.

وتم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم خرج من السجن حديثًا في قضية مخدرات، واتخذ من زوجتيه السابقتين واثنين من أقاربه، شركاء له لترويج المخدرات بين أواسط الشباب بمدينة بنها.

تفاصيل ضبط زعيم عصابة مخدرات بالقليوبية

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، من رصد وتتبع المتهم وضبطه وبحوزته 1240 لفافة مخدر من الشابو والآيس و680 قرصًا مخدرًا ومبلغ 18 ألفًا و400 جنيه مصري، وفرد خرطوش وسيارة ربع نقل.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازتة للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والأموال حصيلة البيع والاتجار، والسيارة للتنقل على أماكن الترويج والبيع، وأمرت النيابة بحبسه وتقديمة للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.