فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» يتصدر المركز الأول ويحقق 650 ألف جنيه

رغم طرح فيلم «شلبي» من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، إلا أن فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي المرتبة الأولى، حيث حقق أمس 650 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

أحداث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

وتصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية، يوم 28 ديسمبر الجاري، وتدور أحداث الفيلم، حول الدكتور نبيل، والذي يجسد شخصيته محمد هنيدي.

مغامرات محمد هنيدي في فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

يواجه محمد هنيدي كثير من المواقف والمفاجآت خلال عمله باعتباره طبيب تجميل، وذلك في إطار كوميدي، وتتمحور رسالته حول أن المظهر الجمالي والاهتمام بالشكل الخارجي ليس كل شيء.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، حجاج عبدالعظيم، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.