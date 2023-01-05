زاهي حواس يناشد المصريين توقيع استمارة الحملة الشعبية لاسترداد حجر رشيد

ناشد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات المصريين بسرعة التوقيع في استمارة حملة استرداد حجر رشيد ورأس نفرتيتي والقبة السماوية، لافتاً إلى أن الحملة تطالب المصريين وغير المصريين بالتوقيع لاسترداد الآثار المصرية التي هي حق من حقوق الشعب ولا يمكن التفريط فيه.

الوصول إلى مليون توقيع

وأضاف عالم المصريات، في تصريحات سابقة له أن الحملة جمعت 100 ألف توقيع، مشيراً إلى أنها تستهدف الوصول إلى مليون توقيع لإرسال التوقيعات للمتحف البريطاني ومتحف اللوفر والضغط عليهم لاسترداد القطع الأثرية المصرية، لافتًا إلى أن أكثر التوقيعات من خارج مصر والإعلام الأجنبي والمصري يدعم الحملة في قراراتها، متوقعا نجاحها والوصول إلى أهدافها.

الحملة جمعت أكثر من 100 ألف توقيع

وأشار إلى أن الحملة تستهدف إعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر بشكل غير شرعي وموجودة حالياً في المتاحف حول العالم، لذلك تم تدشين الحملة للتأكد من توقف المتاحف عن تلك الممارسات وإعادة لحق إلى أصحابه مشددا على استمرار مواصلة الجهود لحين تحقيق المستهدف من التوقيعات والتحرك على الصعيد الدولي لاسترداد حقوق الشعب المصري.