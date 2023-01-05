الاستعلام عن فاتورة شركة القناة للكهرباء وطرق السداد الإلكتروني

مع بداية كل شهر، يحرص المواطنون على سرعة سداد فواتير الكهرباء بالطرق التي أتاحتها الشركة القابضة وبينها شركة القناة، الأمر الذي يدفع فئات كثيرة إلى البحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بهم وقيمة استهلاكهم الشهري.

وفي السطور التالية، نستعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وطرق السداد لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وفيما يلي نعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويمكن الدخول على الموقع الخاص بالشركة، ثم تسجيل الدخول على رابط التسجيل للاستعلام عن الفاتورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء، ثم الضغط على قسم الخدمات، لتظهر لك عدة خيارات منها الاستعلام عن الفواتير، وستظهر لك العديد من الشركات انقر على الشركة التابع لها، وبعدها يتم تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن وإدخال الاسم ورقم العداد.

ويمكن للمواطنين ومستخدمي العدادات المختلفة، سداد فاتورة الكهرباء بشركة القناة عبر بطاقات ميزة التي يتم الحصول عليها من البنوك الحكومية المختلفة أو من خلال الدفع الفوري عبر شركتي أمان وفوري.

خدمات تقدمها شركة القناة لتوزيع الكهرباء

ويقدم موقع شركة القناة لتوزيع الكهرباء، العديد من الخدمات وهي:

1- تسجيل طلب توصيل تيار

2- تسجيل طلب فحص عداد

3- تسجيل طلب نقل عداد

4- تسجيل طلب رفع قدرة عداد

5- تسجيل طلب تأجيل اشتراك

6- شكاوى واستفسارات

7- الاستعلام عن موقف الطلب

8- الاستعلام عن فاتورة وسدادها