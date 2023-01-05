«الأرصاد» تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم على عدد من المناطق المتفرقة، وفقا لما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية الأخيرة.

حالة سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ فرص تكاثر السحب الممطرة اليوم على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أقل كثيرا عن الأيام الأربعة الماضية، حيث يُتوقع سقوط أمطار بنسبة لا تزيد عن 20% بين متوسطة وخفيفة، ولا تؤثر على الحياة اليومية.

وأضافت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ تأثير المنخفض الجوي القادم من طبقات الجو العليا امتد إلى غرب البلاد، لذا يُتوقع أن تشهد سلاسل جبال البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين، وجنوب محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار، لكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23 - 17