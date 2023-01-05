صرف مليون جنيه قروضا بدون فوائد للشباب في 13 وحدة محلية بالدقهلية

وافقت محافظة الدقهلية على صرف الدفعة 170 من قروض مشروعات شباب الخريجين ووصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن 111 مليونا 158 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

صرف الدفعة 170 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين

أوضحت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، لها أنها تمت الموافقة على صرف الدفعة 170 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ديسمبر 2022، بإجمالي 950 ألف جنيه موزعة على 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضحت وفاء عثمان، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، أن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة هو 39 شابا وفتاة «16 من الذكور/ و23 من الإناث» لإقامة مشروعاتهم، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 111 مليون و158 ألف جنيه استفاد منها 12880 شاب وفتاة «ذكور - 6740 أناث».

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز

وذكرت المحافظة أنها تعمل على توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، وتسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، ومساعدتهم على العمل الحر.