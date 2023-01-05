أبرز 10 تيسيرات وامتيازات من «الهجرة» للمصريين بالخارج خلال عام 2022

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتوفير كافة التيسيرات لخدمة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بهدف ربطهم بوطنهم الأم مصر، واطلاعهم على كافة المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها خلال الفترة الراهنة، حيث شهدت وزارة الهجرة خلال عام 2022، كثير من القرارات التي أصدرتها لصالح المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز تيسيرات وامتيازات «الهجرة» للمصريين بالخارج خلال عام 2022، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

أبرز تيسيرات وامتيازات «الهجرة» للمصريين بالخارج خلال عام 2022

1- توفير فرص عمل متميزة للشباب بالخارج وتأهيل الشباب بالداخل على مختلف الحرف، ضمن أعمال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة.

2- إطلاق مبادرة «ساعة مع الوزيرة» للتواصل المستمر مع الجاليات المصرية داخل الدول المضيفة المختلفة.

3- تعزيز العلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة في إطار المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور».

4- مواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

منح الأسر المصرية في الخارج تخفيضات للمسافرين على مصر للطيران

5- لأول مرة تم التنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على «مصر للطيران» من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات تصل حتى 25%، وحتى 33% لتذاكر الأطفال.

6- إتاحة إمكانية حصول المصريين بالخارج على مشروعات داخل المدن الجديدة ومشروع «بيت الوطن»، والحصول على تخفيضات عند سداد القيمة المطلوبة بالكامل.

7- منح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما، وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه.

8- إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية.

9- إعداد تطبيق إلكتروني يضم كافة المميزات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج.

10- إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية.