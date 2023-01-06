حبس المتهمين بقتل وسرقة مسن في الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيق

«كنا عارفين إنه عايش لوحده، وكانت فرصة كويسة لسرقته، وقعدنا نراقب الشقة كذا يوم قبل ما ننفذ سرقة الشقة، لحد ما حددنا اليوم ودخلنا الشقة»، هكذا كان ملخص اعترافات المتهمين بقتل وسرقة مسن بالطالبيه أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وقال أحد المتهمين، في الاعترافات، إنهما ارتكابا الواقعة بقصد السرقة لبعض الأجهزة الكهربائية والأموال لديه: «إحنا مكناش عاوزين نقتله خالص بس لما بدأنا نلم الحاجة من الشقة هو خد باله وحس بينا، فكان لازم نقتله عشان كان هيفضحنا في العمارة».

واعترف المتهمان بسرقة مبالغ مالية ولاب توب وساعة رجالي، وشاشة، وعدد 2 هاتف محمول، :«كنا عاوزين نبيعها عشان محتاجين الفلوس أوي».

تفاصيل الواقعة

وتلقى قسم شرطة الطالبية من أحد الاشخاص بلاغا باكتشافه مقتل شقيق والدته عقب توجهه للاطمئنان عليه.

وتبين أن وراء الواقعة شخصان تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة قتل المجني عليه بقصد السرقة، وبيع المسروقات والحصول علي مبالغ ماليه لاحتياجتهم الشخصية وأرشدا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف: كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».

عقب ايضا علي عقوبة القتل بانه تنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص بالآتي: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».